Британского депутата отстранили от работы из-за обвинений в домогательствах

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Члена британской Лейбористской партии Келвина Хопкинса отстранили в четверг от работы в парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах, сообщат газета Telegraph.
Представитель Лейбористской партии подтвердил, что расследование обвинений уже ведется.
"На основании утверждений, полученных сегодня Лейбористской партией, Келвин Хопкинс отстранен от членства в партии и, следовательно, от должности парламентского организатора партии на время расследования", — сообщил представитель лейбористов.
Ранее в отставку пришлось уйти главе минобороны Британии Майклу Фэллону на фоне скандала многолетней давности. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад.
Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.