В Азербайджане произошла авария на нефтяной скважине

БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Авария произошла на скважине Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), пострадали два человека, сообщает в пятницу пресс-служба ГНКАР.
В настоящее время ведется расследование причин аварии.
Как сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова, состояние нефтяника Фикрета Гезалова, получившего черепно-мозговую травму из-за аварии, тяжелое, он госпитализирован. Другой нефтяник Джавад Адилов продолжает лечение.
"Возможно, он сегодня будет выписан из больницы. Его состояние здоровья стабильное", — добавила Ахмедова.