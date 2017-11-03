В Азербайджане произошла авария на нефтяной скважине

БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Авария произошла на скважине Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), пострадали два человека, сообщает в пятницу пресс-служба ГНКАР.

"Авария произошла на скважине №490 на участке "Гарадаг" треста комплексно-буровых работ. В результате аварии пострадали два человека", — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время ведется расследование причин аварии.

Как сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова, состояние нефтяника Фикрета Гезалова, получившего черепно-мозговую травму из-за аварии, тяжелое, он госпитализирован. Другой нефтяник Джавад Адилов продолжает лечение.

"Возможно, он сегодня будет выписан из больницы. Его состояние здоровья стабильное", — добавила Ахмедова.