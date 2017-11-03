В Армении умер осужденный по делу о теракте в парламенте

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Осужденный на пожизненное заключение по делу о теракте в парламенте Армении 27 октября 1999 года Эдуард Григорян скончался в больнице из-за проблем с сердцем, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Гор Глечян.

"Григорян почувствовал острые боли в области сердца. Была вызвана бригада "скорой помощи". Осужденного доставили в медицинский центр "Эребуни", где он скончался", — сказал Глечян.

Группа террористов 18 лет назад ворвалась в зал заседаний Национального собрания и расстреляла находившихся там руководителей и членов парламента и правительства. Жертвами террористов стали председатель парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саркисян, заместители председателя Национального собрания Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

Суд над террористами длился с 2001 по 2003 годы. К пожизненному заключению были приговорены шестеро террористов, в том числе лидер группы Наири Унанян. Еще один был приговорен к 14 годам лишения свободы. Все семеро признаны виновными по ряду статьей Уголовного кодекса Армении, включая измену родине, терроризм, осуществление особо опасных государственных преступлений.