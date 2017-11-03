В Австралии вынесли приговор мужчине, планировавшему атаки в Сиднее

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Суд в Австралии приговорил 22-летнего мужчину к 22,5 года тюрьмы за планирование атаки на правительственные здания в Сиднее, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, Сулейман Халид (Sulayman Khalid) был задержан после антитеррористической операции в конце 2014 года. Приговор Халиду был вынесен в верховном суде штата Новый Южный Уэльс после того, как мужчина признал свою вину во вступлении в сговор с целью подготовки к совершению теракта.

Всего в сговоре участвовали шесть человек, включая несовершеннолетнего, все они признали свою вину в суде. Как сообщает телеканал, Халид, названный судьей "фанатичным террористом", являлся главным в планировании атаки, для совершения которой было приобретено огнестрельное оружие и боеприпасы. Сообщается, что обвиняемые обсуждали атаки на здание федеральной полиции Австралии в Сиднее, а также на тюрьму Lithgow.

В пятницу обвинительный приговор был зачитан в отношении пяти обвиняемых. Они получили от 22,5 до 9 лет тюрьмы. Шестой участник сговора ранее был приговорен к шести годам и четырем месяцам тюрьмы.