Силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (30)

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне в ДНР заявили, что украинские силовики 44 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 33 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, танков, минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.