В Мексике главаря банды застрелили прямо во время пластической операции

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Главарь банды, специализирующейся на похищении горючего, был застрелен в Мексике прямо в больнице во время проведения пластической операции для изменения внешности, сообщает прокуратура штата Пуэбла.

Преступников, которые осуществляют незаконные врезки в нефтепроводы, называют в Мексике "уачиколерос". В последнюю неделю в штате Пуэбла в "разборках" между налетчиками на нефтепроводы погибли не менее 16 человек.

Нападение на больницу произошло еще в понедельник. В одном из убитых правоохранители позднее опознали главаря банды по имени Хесус Мартин, более известного по прозвищу "Калимба". Находившемуся на операционном столе преступнику пытались изменить не только внешность, но и отпечатки пальцев, отмечает прокуратура.

Помимо бандита в перестрелке были убиты еще три человека.