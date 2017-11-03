ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (29)

ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Пришиб, Знаменка, Сокольники, Веселогоровка, Калиново, Логвиново. Уточняется, что огонь велся со стороны подконтрольных ВСУ Новозвановки, Кряковки, Крымского, Луганского и Троицкого. Всего по территории республики было выпущено, по данным оборонного ведомства, около 65 мин и снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.