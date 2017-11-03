МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские десантники раскритиковали смену голубых беретов на бордовые. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Опрошенные десантники считают, что руководство занято не тем делом. "В командовании ВДВ лучше бы занимались подготовкой бойцов и получше бы снабжали тыл… казармы без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого", — заявил один из военнослужащих.

"То, что голубые береты были при СССР, в ВДВ, это еще не повод "декоммунизировать" традицию и символ войск", — уверен другой участник опроса.

Однако есть и такие бойцы, которым цвет головного убора без разницы. "Мне все равно, какой цвет берета будет в ВДВ. Главное, каску и броник надеть", — заявил рядовой, проходящий военную службу по контракту.

Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые береты используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые — 59 государств.