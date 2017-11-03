Трамп: по лотерее грин-карт в США приезжают "не самые лучшие люди"

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по грин-картам, выигранным в лотерею, в Америку приезжают "не самые лучшие люди".

Ранее Трамп говорил, что исполнитель теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов прибыл в США из Узбекистана в 2010 году, выиграв грин-карту в лотерею, которую проводит госдепартамент США.

"Если вы посмотрите на лотерейную систему и на тех людей, которые приезжают в нашу страну по этой лотерее… Вы знаете, страны не отдают своих лучших, избранных", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. В ходе другого интервью радиоведущему Хауи Карру Трамп отметил, что из-за грин-карт в США приедут такие "звери", как тот, кто совершил теракт в Нью-Йорке.

Американский президент вновь заявил, что США необходимо положить конец этой программе. Также он призвал положить конец "цепной" иммиграции. По его словам, "это будет частью сделки (с конгрессом) по DACA" ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"). Ранее Трамп отменил эту программу.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. Полиция задержала террориста, которым оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов.

Программа Diversity Visa проводится по указанию конгресса с 1990 года, каждый год отбирается около 50 тысяч иммигрантов. Для получения визы необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства в США. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. В этом году это Бангладеш, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Гаити, Доминиканская республика, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Южная Корея, Мексика, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Филиппины, Эквадор и Ямайка. Уроженцы России не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор эмиграция из РФ в США снизилась, и россияне вновь получили возможность участия.