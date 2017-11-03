Трамп назвал расследование о его "сговоре" с Россией позором для США

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о его "сговоре" с Россией является позором, и это плохо для США.

"Это позор. И это плохо для нашей страны", — сказал Трамп в интервью радиоведущему Хауи Карру, комментируя ведущееся расследование.

Отвечая на вопрос радиоведущего о якобы размещенной Россией фейковой рекламы в Facebook, Трамп сказал: "многие из реклам, если вы на них посмотрите, они плохи для меня".

"Ноль сговора. Самый большой сговор — это фейковые СМИ. CNN, NBC — ужасные люди", — вновь повторил Трамп.

Члены обеих палат конгресса США принесли в среду на слушания с представителями Google, Twitter и Facebook распечатки с "фейковыми аккаунтами", которые, по их словам, связаны с российским "Агентством по изучению интернета" (IRA) из Санкт-Петербурга.

Ранее об этом агентстве сообщил на слушаниях главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч. По его словам, с июня 2015 по август 2017 года Facebook выявил рекламу общей стоимостью 100 тысяч долларов на 3 тысячах аккаунтов Facebook и Instagram, которые якобы связаны с IRA.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.