Трамп считает, что США удастся разрешить ситуацию вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону удастся разрешить ситуацию вокруг КНДР, но если это не получится, то исход будет "неприятен для всех".

"Я считаю, что мы сможем разрешить (ситуацию вокруг) КНДР. И если мы не разрешим ее, то это будет неприятно ни для них, ни для кого", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Китай помогает США в этом вопросе. Отвечая на вопрос телеведущей, обеспокоена ли Япония ситуацией, Трамп сказал: "конечно, они обеспокоены". "Они должны быть обеспокоены. Они находятся очень близко к Северной Корее", — сказал Трамп.