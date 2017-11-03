США отклонили 20 запросов России на посещение дипсобственности в Нью-Йорке

ООН, 3 ноя — РИА Новости. Власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку дипломатических объектов РФ в Нью-Йорке, доступ к которым закрыт с декабря, заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН Максим Мусихин.

Выступая на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, он сказал, что в конце декабря 2016 года "произошел фактический захват" властями США недвижимости в районе Лонг-Айленд, право собственности на который принадлежит России.

"Государственным департаментом был установлен разрешительный порядок посещения этого объекта – с письменного согласия Офиса по делам иностранных миссий. Мы около 20 раз запрашивали такое согласие с целью хотя бы проверить состояние нашей собственности и убедиться в отсутствии каких-либо аварий. Каждый раз государственный департамент отвечал отказом без объяснения причин или указания, когда такое посещение могло бы быть осуществлено", — заявил Мусихин.

США в конце декабря 2016 года закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Действия властей США российский дипломат назвал "неприкрытым произволом", обусловленным общей линией на сознательное ухудшение отношений с Россией и "злоупотреблением положением страны пребывания ООН". "Помимо прекращения нарушений международного права мы ожидаем от государства пребывания гарантий их неповторения в будущем", — отметил Мусихин.

Он обратил внимание, что комитет Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания ранее отреагировал на эту ситуацию, "настоятельно призвав государство пребывания снять все ограничения с помещений постоянного представительства, несовместимые с его привилегиями и иммунитетами, и впредь обеспечивать их соблюдение".