WP: Трамп просил Макрона устроить ему телефонный разговор с Роухани

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп просил своего французского коллегу Эммануэля Макрона организовать прямой телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, который ответил категорическим отказом на предложение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, попытки наладить диалог на высшем уровне предпринимались 19 сентября, когда все три лидера находились в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

С просьбой о посредничестве к Макрону обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Представители Ирана в тот же день ответили посредникам из Франции, что не верят в серьезность предложения и подозревают ловушку.

Как пишет газета, еще до официального запроса со стороны Тиллерсона Трамп обсуждал эту тему с Макроном. "Вы, парни (Франция и Иран), имеете такие хорошие отношения. Вы можете их использовать и узнать, не хочет ли Тегеран поговорить?", — передает источник разговор Трампа и Макрона, который охотно согласился быть посредником.

В октябре Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Еще за неделю до американского демарша Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани подчеркнул, что решение США по ядерной сделке с Ираном не положит конец этому соглашению, а Франция вместе с остальными участниками сделки и европейскими партнерами продолжит выполнять согласованные в Вене условия.