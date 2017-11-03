WP: Трамп просил Макрона устроить ему телефонный разговор с Роухани

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп просил своего французского коллегу Эммануэля Макрона организовать прямой телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, который ответил категорическим отказом на предложение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
С просьбой о посредничестве к Макрону обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Представители Ирана в тот же день ответили посредникам из Франции, что не верят в серьезность предложения и подозревают ловушку.
Как пишет газета, еще до официального запроса со стороны Тиллерсона Трамп обсуждал эту тему с Макроном. "Вы, парни (Франция и Иран), имеете такие хорошие отношения. Вы можете их использовать и узнать, не хочет ли Тегеран поговорить?", — передает источник разговор Трампа и Макрона, который охотно согласился быть посредником.
Еще за неделю до американского демарша Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани подчеркнул, что решение США по ядерной сделке с Ираном не положит конец этому соглашению, а Франция вместе с остальными участниками сделки и европейскими партнерами продолжит выполнять согласованные в Вене условия.