Во Франции согласовали референдум о независимости Новой Каледонии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, сообщает телеканал BFMTV.

"Этим вечером (в четверг) мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы", — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Точная дата референдума еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.