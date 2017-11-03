Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга Венесуэлы

КАРАКАС, 3 ноя — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга страны.

"Начиная с сегодняшнего дня (четверг) я объявляю политику рефинансирования и реструктуризации внешнего долга и всех выплат Веенсуэлы", — сообщил президент.

По словам Мадуро, для запуска механизма реструктуризации внешнего долга будет создана специальная комиссия во главе с вице-президентом страны Тареком Эль-Аиссами.

Президент отметил, что данное решение не касается долговых обязательств нефтяной госкомпании PDVSA, истекающих в пятницу, 3 ноября. По его словам, этот долг в размере 1,2 миллиарда долларов будет выплачен.

Экономическая ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.