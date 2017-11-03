Пять россиян наградили японским орденом Восходящего солнца

ТОКИО, 3 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии обнародовало список награжденных одной из главных японских наград — орденом Восходящего солнца различных степеней; среди награжденных – пять российских ученых и общественных деятелей, внесших вклад в российское японоведение и развитие двусторонних отношений.

Согласно списку, в число награжденных вошли пять россиян: профессор Дальневосточного федерального университета, заведовавший кафедрой японоведения Александр Шнырко, академик, президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин, Марина Голомидова, многие годы возглавлявшая правление екатеринбургского отделения общества "Россия-Япония", доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова, президент московского представительства чайной школы Урасэнкэ Виктор Мазурик и директор муниципального культурного центра "Сибирь-Хоккайдо" в Новосибирске Александр Спиридонов.

Всего в списке награжденных 4103 фамилии, из них 149 иностранцы.