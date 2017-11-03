Сербия обвинила украинского посла в попытках поссорить Белград с Москвой

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Деятельность посла Украины Александра Александровича сводится к тщетным попыткам нарушить отношения между Белградом и Москвой, говорится в заявлении государственного секретаря МИД Сербии Ивицы Тончева, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Тончев напомнил о серии скандальных интервью Александровича, в которых он заявил, что Сербия не имеет независимой внешней политики и является инструментом в руках России, с помощью которого дестабилизируются Балканы и "уничтожается Европа".

Представитель МИД Сербии отметил, что Александрович без каких-либо обоснований обвиняет сербов в попытках дестабилизации ситуации в Македонии, осуществлении государственного переворота в Черногории и поддержке сепаратизма в Боснии и Герцеговине. "Хорошо, что интервью получилось недолгим, потому что далее Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой", — заявил Тончев.

Дипломат отвечая на заявления Александровича о предполагаемом участии сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины, напомнил об украинцах, которые принимали участие в войнах на территории бывшей Югославии.

По мнению Тончева, тот факт, что Сербия ведет последовательную внешнюю политику, которая дает серьезные результаты, толкает отдельных послов к крайне недипломатичному поведению по отношению к стране, проявившей к ним гостеприимство.

"Принимая во внимание неоднократные призывы Министерства иностранных дел Республики Сербии к послу Украины направить свою энергию на выполнение задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических сношениях, я хотел бы обратиться к его министерству и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость такого дальнейшего поведения", — заключил Тончев.