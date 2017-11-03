МИД Кубы: доказательств "акустических атак" на американских дипломатов нет

МЕХИКО, 3 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил в четверг, что нет доказательств предполагаемых "акустических атак" на дипломатов США на острове.

Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

"Я настаиваю, чтобы правительство США представило доказательства относительно предполагаемой атаки, (президент США Дональд) Трамп и высокие чины американского правительства говорили, что их дипломаты стали объектами атак и обвинили кубинское правительство без каких-либо на то оснований", — заявил Родригес в ходе своей пресс-конференции в Вашингтоне, транслировавшейся в сети.

Родригес констатировал, что на фоне скандала отношения между двумя странами существенно ухудшились. В июне 2017 года Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

При этом Родригес отметил, что его страна готова к разрешению спорных вопросов с США. "Подтверждаю готовность Кубы продолжать диалог и сотрудничество, несмотря на разногласия между нашими правительствами", — сказал глава кубинского МИД.

Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября в 26-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию, автором которой выступила Куба, проголосовала 191 страна. Против были только США, а также Израиль, который в этом вопросе традиционно поддерживает американскую позицию.