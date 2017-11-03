СМИ сообщили о почти полном освобождении Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сирийская армия в результате масштабного наступления практически завершила освобождение города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ливанский портал Al-Masdar.

Отряды элитного подразделения "Тигры" и четвертой механизированной дивизии после освобождения района Аль-Хамидия продолжили наступление в районе Шейх Ясин. Вскоре после начала атаки сирийской армии удалось пробить оборону ИГ* и отбить район.

Кроме того, подразделения САА заняли кварталы Аль-Бажн, Абу-Адед, а также большую часть районов Аль-Рашидия и Аль-Арди, где местами ИГ* продолжает сопротивление. На данным момент сирийская армия контролирует около 97% Дейр-эз-Зора.

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. Прорвав окружение базы ВВС, а после выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, правительственным войскам удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее, тем самым вытеснив отряды террористов в направлении иракской границы и создав кольцо вокруг захваченных террористической группировкой "Исламское государство"* жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

*Террористическая группировка, запрещенная в России