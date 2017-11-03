Опрос: нынешний глава Чехии является фаворитом предстоящих выборов

ПРАГА, 3 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Фаворитом предстоящих в январе 2018 года выборов президента в Чехии является нынешний глава государства Милош Земан, в его переизбрании на высший пост в стране уверены 46% участников опроса, проведенного агентством STEM/MARK.

"В том, что Земан защитит свой президентский мандат, выразили уверенность 46% респондентов. Еще 18% полагают, что выборы выиграет экс-глава Академии наук республики Йиржи Драгош, а 9% опрошенных ставят на победу предпринимателя и автора песенных текстов Михала Горачека", — говорится в комментарии агентства.

Отмечается, что сторонниками переизбрания Земана являются, прежде всего, люди старшего возраста и с невысоким уровнем образования. Драгоша поддерживают высокообразованные люди, он популярен среди жителей Праги. Горачеку доверяют люди среднего возраста, особенно женщины.

Большинство респондентов полагают, что главой государства должен быть человек в возрасте 40-65 лет, по профессии – дипломат, экономист или политик. Он должен иметь собственное мнение о происходящем, достойно и независимо вести себя. Три четверти опрошенных считают очень важным, как выглядит президент. При этом в комментарии агентства отмечается, что никто из трех главных претендентов на пост главы государства не отвечает всем данным критериям.

В выборах президента намерены участвовать 90% респондентов, причем три четверти из них хотели бы видеть среди фаворитов хотя бы одну представительницу женского пола.

Опрос проводился во второй половине октября во всех регионах Чехии среди более чем 700 граждан различного пола, профессии и образования. Он был опубликован в четверг.