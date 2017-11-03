Опрос: нынешний глава Чехии является фаворитом предстоящих выборов

ПРАГА, 3 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Фаворитом предстоящих в январе 2018 года выборов президента в Чехии является нынешний глава государства Милош Земан, в его переизбрании на высший пост в стране уверены 46% участников опроса, проведенного агентством STEM/MARK.
Отмечается, что сторонниками переизбрания Земана являются, прежде всего, люди старшего возраста и с невысоким уровнем образования. Драгоша поддерживают высокообразованные люди, он популярен среди жителей Праги. Горачеку доверяют люди среднего возраста, особенно женщины.
В выборах президента намерены участвовать 90% респондентов, причем три четверти из них хотели бы видеть среди фаворитов хотя бы одну представительницу женского пола.
Опрос проводился во второй половине октября во всех регионах Чехии среди более чем 700 граждан различного пола, профессии и образования. Он был опубликован в четверг.