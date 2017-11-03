Пучдемон не собирается скрываться от ордера на арест

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не собирается скрываться от европейского ордера на арест и подчинится решению бельгийского правосудия по этому вопросу, заявил адвокат политика Поль Бекарт.

Ранее газета La Vanguardia распространила информацию, что судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела приняла решение выдать ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших советников женералитета, которые находятся в Бельгии. Однако судебные источники сообщили РИА Новости, что решение по Пучдемону еще не принято.

"Он (Пучдемон) намерен сотрудничать с бельгийским правосудием. Он не собирается скрываться от европейского мандата. Он пойдет в суд, и мы будем его защищать", — заявил адвокат бельгийскому телеканалу RTBF.

Он добавил, что его клиент будет выслан в Испанию, если европейский ордер на его арест "будет подтвержден всеми юридическими инстанциями в Бельгии".

Ранее СМИ сообщали, что процесс экстрадиции Пучдемона в Испанию может занять до 60 дней. В то же время бельгийское правосудие может отказаться исполнять выданный Мадридом ордер, если посчитает, что речь идет о нарушениях фундаментальных прав человека. Отмечалось, что в прошлом адвокат Бекарт заблокировал выдачу в Испанию из Бельгии нескольких членов террористической организации ЭТА.

Ранее в четверг судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии. Сам Пучдемон и еще несколько каталонских политиков находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда.