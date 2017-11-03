Пучдемон не собирается скрываться от ордера на арест

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не собирается скрываться от европейского ордера на арест и подчинится решению бельгийского правосудия по этому вопросу, заявил адвокат политика Поль Бекарт.
"Он (Пучдемон) намерен сотрудничать с бельгийским правосудием. Он не собирается скрываться от европейского мандата. Он пойдет в суд, и мы будем его защищать", — заявил адвокат бельгийскому телеканалу RTBF.
Он добавил, что его клиент будет выслан в Испанию, если европейский ордер на его арест "будет подтвержден всеми юридическими инстанциями в Бельгии".
Ранее в четверг судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии. Сам Пучдемон и еще несколько каталонских политиков находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда.