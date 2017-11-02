Суд оставил президента Эквадора во главе правящей партии

МЕХИКО, 2 ноя – РИА Новости. Эквадорский суд отменил в четверг решение исполнительного секретариата правящей партии "Альянс ПАИС" об отстранении от руководства этой политической силой президента страны Ленина Морено.

Исполнительный секретариат "Альянса ПАИС" 31 октября объявил о решении отозвать председательство в движении у Морено и назначить вместо него Рикардо Патиньо — бывшего министра обороны и иностранных дел. Причиной смещения Морено с партийного поста стала несогласованность действий главы государства с намеченным правительством планом и политическим проектом "Альянса ПАИС".

В ответ Морено подал протест на данное решение, так как, по мнению президента, оно нарушало его конституционные права и не было основано на внутренних партийных процедурах, отмечает портал Comercio.

В итоге суд удовлетворил иск Морено и обязал национальный избирательный совет не вносить какие-либо изменения в списки руководящего состава "Альянса ПАИС".