Суд оставил президента Эквадора во главе правящей партии

МЕХИКО, 2 ноя – РИА Новости. Эквадорский суд отменил в четверг решение исполнительного секретариата правящей партии "Альянс ПАИС" об отстранении от руководства этой политической силой президента страны Ленина Морено.
В ответ Морено подал протест на данное решение, так как, по мнению президента, оно нарушало его конституционные права и не было основано на внутренних партийных процедурах, отмечает портал Comercio.
В итоге суд удовлетворил иск Морено и обязал национальный избирательный совет не вносить какие-либо изменения в списки руководящего состава "Альянса ПАИС".