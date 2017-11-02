Пучдемон требует освободить экс-членов правительства Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (362)

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон потребовал освободить бывших членов женералитета, помещенных под арест по решению суда в Мадриде.

Ранее в четверг судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии. Сам Пучдемон и еще несколько каталонских политиков находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда.

"Как легитимный председатель (женералитета) я требую освобождения его советников", — заявил Пучдемон в эфире каталонского телеканала TV3.

Пучдемон также назвал аресты каталонских политиков "тяжелейшим покушением на демократию и ударом по парламентским выборам в регионе в декабре".

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.