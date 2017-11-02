ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джаннет Йеллен уверена в профессионализме своего преемника Джерома Пауэлла и готова сотрудничать с ним в процессе передачи дел, говорится в заявлении Йеллен для прессы, распространенном ФРС.

"Я поздравляю своего коллегу Джея Пауэлла с его назначением на пост главы Федеральной резервной системы… Я уверена в его способности выполнить жизненно важную для общества миссию в Федеральной резервной системе. Я нацелена на продолжение работы с ним, чтобы гарантировать плавный переход полномочий", – отмечается в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил имя нового главы ФРС, Йеллен на этом посту сменит член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Пауэлл вступил в должность члена Совета управляющих ФРС в мае 2012 года.

Четырехлетний срок нынешнего главы ФРС заканчивается в феврале 2018 года. Трамп имел право не переназначить Йеллен, хотя подобное решение порвало с традицией — президент обычно переназначает главу ФРС на второй срок (она началась еще при Гарри Трумэне).

Комментируя это назначение, Трамп заявил, что Пауэлл обладает всеми необходимыми качествами для этой должности.