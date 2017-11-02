Правительство Исландии поручили сформировать лидеру левой оппозиции

СТОКГОЛЬМ, 2 ноя – РИА Новости. Лидер Партии зеленых левых Катрин Якобсдоттир получила мандат президента Исландии Гвюдни Йоханнессонa начать переговоры по формированию нового правительства после парламентских выборов, прошедших в стране 28 октября, сообщает исландское издание Iceland Review.

Поясняется, что еще предстоят переговоры с тремя партиями – с социал-демократами, Прогрессивной партией и Пиратской партией, у которых, в случае удачных переговоров, в парламенте будет 32 места против 31 места право-центристской оппозиции. В исландском парламенте альтинге заседает 63 депутата.

Сообщается, что Якобсдоттир настроена на поддержание тесного сотрудничества между правительством и оппозицией и, несмотря на то, что переговоры о новом правительстве только начались, она считает главными вопросами будущего правительства здравоохранение, образование, климатические вопросы и равенство в обществе.

Согласно результатам выборов, наибольшее число мест в парламенте останется за консервативной Партией независимости (25,2%)- у нее 16 мандатов из 63, за ней следует Партия зеленых левых (16,9%) с 11 мандатами, социал-демократы набрали 12,1% и получили 7 мандатов. У новой и созданной в сентябре Партии центра (10,9 % голосов) 7 мандатов, у Прогрессивной партии 8 мандатов (10,7 %), Пиратская партия набрала 9,2 %, что дает ей в парламенте 6 мест. Народная партия (6,9%) и Партия возрождения (6,7%) представлены 4 депутатами.

Многие североевропейские СМИ, комментируя результаты выборов, заметили, что они не выявили явного победителя и поэтому все ожидали, как именно истолкует результаты выборов президент страны.

Традиционно в Исландии после выборов формируется коалиционное правительство. Партии, пожелавшей пройти в национальный парламент, необходимо преодолеть барьер в пять процентов. Число партий в парламенте увеличилось после прошедших выборов с семи до восьми.

Прошедшие выборы стали внеочередными. Жители Исландии уже голосовали ровно год назад в конце октября 2016 года. Дискуссии о новом правительстве после выборов затянулись тогда и право-центристское правительство удалось сформировать лишь около 9 месяцев назад.