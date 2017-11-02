Путин и Макрон высказались за реализацию иранской ядерной сделки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора высказались за реализацию иранской ядерной сделки и подчеркнули недопустимость ее пересмотра, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры "высказались в пользу четкой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", отмечает пресс-служба.
Путин и Макрон также подчеркнули недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке.