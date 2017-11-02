Трамп выбрал новым главой ФРС "своего человека" Джерома Пауэла

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выборе нового главы Федеральной резервной системы (ФРС): нынешнего руководителя регулятора Джанет Йеллен сменит член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл.
Почему Пауэлл
Ранее издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщало, что Трамп вряд ли будет выдвигать кандидатуру Джанет Йеллен на второй срок в качестве главы ФРС в 2018 году. При этом, по данным издания, Трамп видел тогда основным кандидатом на пост главы центробанка своего главного экономического советника Гэри Кона.
Однако после чаша весов перевесила в пользу Пауэла. Газета Washington Post считает, что подобное решение Трамп принял из-за активной поддержки, которую тот выражал президенту в части экономической линии новой администрации. Издание не ожидает, что политика регулятора изменится после прихода Пауэла. Тот был правой рукой Йеллен и активно поддерживал ее политику. То есть Трамп таким назначением "убивает двух зайцев": с одной стороны, дает рынку предсказуемость, а с другой — получает верного соратника в стратегически важном ведомстве.
Усидеть на двух стульях
Таким образом, Пауэлу не просто нужно будет пытаться правильно проводить политику, дабы не допустить нового финансового кризиса, но и попытаться отвечать на потенциальные претензии конгрессменов-демократов и заниматься политическим лавированием.
Кто вы мистер Пауэлл?
Пауэлл родился в феврале 1953 года в Вашингтоне, в 1975 году получил степень бакалавра в области политики в Принстонском университете, в 1979-м – получил диплом юриста в Джорджтаунском университете, где в период обучения был редактором университетского "Юридического журнала".
В период с 1984 года по 1990 год он работал в инвестбанке Dillon, Read & Co, где поднялся до должности вице-президента.
Кроме работы в корпорациях Пауэлл занимал ряд должностей в советах благотворительных и образовательных учреждений, например в Центре финансов Bendheim Принстонского университета, в организации "Охрана Природы ". Пауэл вступил в должность члена совета управляющих ФРС в мае 2012 года.