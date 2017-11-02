Трамп выбрал новым главой ФРС "своего человека" Джерома Пауэла

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выборе нового главы Федеральной резервной системы (ФРС): нынешнего руководителя регулятора Джанет Йеллен сменит член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл.

Почему Пауэлл

Четырехлетний срок нынешнего главы ФРС на этом посту заканчивается в феврале 2018 года. Трамп имеет право не переназначить Йеллен, и хотя подобное решение нарушит традицию, когда президент обычно переназначает главу ФРС после первого срока (она началась еще при Гарри Трумэне), глава государства все же пошел на этот шаг. Кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США.

Ранее издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщало, что Трамп вряд ли будет выдвигать кандидатуру Джанет Йеллен на второй срок в качестве главы ФРС в 2018 году. При этом, по данным издания, Трамп видел тогда основным кандидатом на пост главы центробанка своего главного экономического советника Гэри Кона.

Однако после чаша весов перевесила в пользу Пауэла. Газета Washington Post считает, что подобное решение Трамп принял из-за активной поддержки, которую тот выражал президенту в части экономической линии новой администрации. Издание не ожидает, что политика регулятора изменится после прихода Пауэла. Тот был правой рукой Йеллен и активно поддерживал ее политику. То есть Трамп таким назначением "убивает двух зайцев": с одной стороны, дает рынку предсказуемость, а с другой — получает верного соратника в стратегически важном ведомстве.

Усидеть на двух стульях

Однако издание указывает, что даже несмотря на то, что Пауэл получит поддержку конгресса как стороны республиканцев, так и части демократов, достаточную для прохождения его кандидатуры, предотвратить втягивание ФРС в дальнейшие "разборки" между двумя партиями все равно будет невозможно. Так как, по мнению газеты, перед Пауэлом будет поставлена четкая задача – выводить бывших назначенцев экс-президента США Барака Обамы из совета управляющих регулятора.

Таким образом, Пауэлу не просто нужно будет пытаться правильно проводить политику, дабы не допустить нового финансового кризиса, но и попытаться отвечать на потенциальные претензии конгрессменов-демократов и заниматься политическим лавированием.

Кто вы мистер Пауэлл?

Пауэлл родился в феврале 1953 года в Вашингтоне, в 1975 году получил степень бакалавра в области политики в Принстонском университете, в 1979-м – получил диплом юриста в Джорджтаунском университете, где в период обучения был редактором университетского "Юридического журнала".

В период с 1984 года по 1990 год он работал в инвестбанке Dillon, Read & Co, где поднялся до должности вице-президента.

Во время президентства Джорджа Буша-старшего в период 1990-1993 годов Пауэл работал в минфине США, став в 1992 году заместителем министра финансов. На этом посту он отвечал за финансовые институты, казначейские долговые обязательства на рынке. После он работал юристом в Инвестиционном Банке Нью-Йорка. С 1997 по 2005 год он был партнером в компании The Carlyle Group, после занимался исследованием финансовой проблематики в области государственного управления в Политическом центре в Вашингтоне.

Кроме работы в корпорациях Пауэлл занимал ряд должностей в советах благотворительных и образовательных учреждений, например в Центре финансов Bendheim Принстонского университета, в организации "Охрана Природы ". Пауэл вступил в должность члена совета управляющих ФРС в мае 2012 года.