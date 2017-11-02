Спасатели обследовали 150 км береговой линии Шпицбергена: следов Ми-8 нет

ЛОНГЙИР (Норвегия) 2 ноя — РИА Новости. Группа спасателей МЧС России обследовала более 150 километров береговой линии Шпицбергена: членов экипажа и обломков вертолета Ми-8 не обнаружено.
Поисковые работы ведутся уже четвертый день спасателями МЧС России совместно с представителями полиции Норвегии и волонтерами Красного Креста.
В прошлый четверг российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В воскресенье утром обломки вертолета нашли на глубине 209 метров. Днем позже в 130 метрах от вертолета обнаружили тело первого погибшего.