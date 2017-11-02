Мэр Барселоны призвала к освобождению "политических заключенных"

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (361)

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мэр Барселоны Ада Колау прокомментировала арест бывших членов каталонского правительства, призвав все политические силы региона к борьбе за освобождение всех "политических заключенных" и отмену действия 155-й статьи конституции, вводящей прямое управление Мадрида в Каталонии, пишет газета Pais.

Ранее в четверг судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитата (правительства) Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса.

"Сегодня черный день для демократии и для Каталонии. Несколько часов назад в тюрьму был отправлен экс-замглавы женералитета. Это решение можно объяснить лишь желанием мести", — заявила алькальд каталонской столицы.

Колау напомнила, что хотя члены женералитета были отстранены от полномочий после применения статьи 155, они остаются частью легитимно избранного правительства в ходе демократического голосования.

"Прошу правительство Мариано Рахоя сделать необходимые шаги, чтобы остановить эту спираль репрессий. Это государство дрейфует в сторону авторитаризма", — добавила градоначальница.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.