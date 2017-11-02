МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева предоставил сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к документам завода, принадлежащего структурам президента Петра Порошенко. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на определение суда.

Предприятие фигурирует в деле о закупке пограничной службой Украины бронемашин "Тритон" за государственные средства по завышенным ценам. Машины были приобретены в 2015 году у "Завода Кузня на Рыбальском ", который принадлежит Петру Порошенко и депутату Рады Игорю Кононенко.

Согласно решению суда, из-за ряда нарушений за счет бюджета была приобретена несовершенная техника, неспособная выполнять поставленные задачи в полном объеме. Закупленные бронемашины в 2016 году фактически не использовались по назначению. Суд частично удовлетворил требования НАБУ и предоставил детективам доступ к технической и конструкторской документации предприятия.