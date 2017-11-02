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Политика ФРС США не изменится с приходом Пауэлла, считают эксперты

22:4502.11.2017
(обновлено: 22:47 02.11.2017)
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© Фото : AgnosticPreachersKidГлавное здание ФРС США. Архивное фотоГлавное здание ФРС США. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение Белого дома выдвинуть кандидатуру члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на пост главы регулятора не стало неожиданностью для экспертов, опрошенных РИА Новости. Они полагают, что это назначение не изменит нынешний курс монетарной политики страны.

Американский адвокат Джером Пауэлл. Архивное фото
© REUTERS / Joshua Roberts/File Photo
Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп в четверг выдвинул Пауэлла на пост главы ФРС. Теперь его кандидатуру должен одобрить сенат.

Пауэлл сменит Джанет Йеллен, возглавляющую ФРС с 2014 года. Официально он сможет вступить в должность в феврале 2018 года. 64-летний Пауэлл — инвестиционный банкир, в прошлом заместитель министра финансов США. С 2012 года входит в совет управляющих ФРС. Пауэлл неоднократно поддерживал позицию Йеллен по монетарной политике США, в частности, необходимость постепенно повышать процентную ставку.

Последовательность и преемственность

"Избрание Джерома Пауэлла главой ФРС США будет иметь ограниченное влияние на финансовые рынки, поскольку его последовательный и прагматичный подход к кредитно-денежной политике гарантирует определенную преемственность в плане дальнейшей политики регулятора. В целом его назначение соответствует ожиданиям рынка", — сказал главный стратег по валютам Julius Baer Дэвид Коль.

Аналогичного мнения придерживается замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"С высокой вероятностью политика ФРС после смены председателя останется неизменной, так как известно, что Пауэлл поддерживает политику Йеллен. Это значит, что в ближайший год новый глава постепенно разгрузит баланс ФРС и поднимет ставку. Ужесточение монетарной политики будет идти умеренными темпами, что поддержит экономику США и мировую экономику в целом. На конец 2018 года ставка ФРС может быть поднята до 2%. Естественно ужесточение монетарной политики ФРС должно пройти без шоков и потрясений в экономике", — говорит она.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом уведомил Пауэлла, что он номинирован на пост главы ФРС США
"Нет никаких причин считать, что политика ФРС заметно изменится с его назначением. Отметим, что по сообщениям американских медиа, Трампу советовал выбрать Пауэлла министр финансов США Мнучин. Логично, что Центробанк и министерство финансов должны работать в связке" — отметил аналитик "ВТБ 24" Алексей Михеев.

Эксперт ожидает, что вероятное будущее назначение Пауэлла главой ФРС США приведет к небольшому удешевлению американской валюты, но на курсе рубля не отразится.

"Не исключаем, что в момент объявления назначения Пауэлла доллар немного упадет на международном валютном рынке. Но на курс рубля в моменте это событие едва ли окажет влияние", — сказал он.

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