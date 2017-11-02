США нагнетают ситуацию вокруг КНДР, нарываясь на конфликт, заявил Джабаров

Военнослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне. Архивное фото

Военнослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США нагнетают ситуацию вокруг КНДР, нарываясь на конфликт, при этом в реальное столкновение американцы вовлекаться не будут, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что, по мнению Белого дома, время на мирное урегулирование проблемы КНДР заканчивается, и США призывают все другие страны усилить экономический и политический нажим на Северную Корею.

"Вы помните, была песня у Владимира Высоцкого: "Ты Зин на грубость нарываешься…". Вот так и американцы нагнетают ситуацию вокруг КНДР, нарываясь на конфликт", — сказал Джабаров.

Сенатор отметил несколько неадекватную реакцию американских политиков на события, происходящие на международной арене. Тем более с учетом того, что обстановка вокруг ядерной программы Пхеньяна, по мнению политика, стала затихать, северокорейцы не осуществляют ракетных пусков.

"Скорее всего, американские политики пытаются "выплеснуть" свои внутренние конфликты, внутреннюю борьбу на весь мир", — отметил Джабаров.

Как он подчеркнул, практика показывает, что несмотря на создание напряженной ситуации вокруг того или иного государства, "в реальный конфликт американцы вовлекаться не будут, тем более что КНДР есть, чем ответить, включая базу США на Гуаме и их союзников в лице Южной Кореи и Японии".

По мнению Джабарова, негативный опыт во Вьетнаме стал для США большим уроком.