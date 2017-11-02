В США судят россиянку, обвиняемую в похищении собственных детей

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Суд в американском штате Канзас отказался выпустить под залог россиянку Богдану Осипову, которую обвиняют в похищении собственной дочери, которую она увезла в РФ, сообщил РИА адвокат россиянки Курт Кернс.

Процесс проходит в городе Уичито в штате Канзас. Осипова фигурирует под фамилией своего бывшего мужа Мобли. Ее задержали в сентябре 2017 года и обвиняют в том, что она без разрешения бывшего мужа-американца вывезла их дочь в Россию. Так же у нее есть вторая дочь от этого брака, которая родилась в РФ.

"Судья решил, что если она вернет детей (из России – ред.), то ее отпустят из тюрьмы, но если не вернет, то не отпустят. Но она не может поехать в Россию и выполнить это требование, потому что она находится под стражей", — сказал адвокат.

При этом он назвал Осипову "матерью-заложницей" в сложившейся ситуации, а решение судьи "несправедливым".

Кернс сообщил, что это решение будет обжаловано. Рассмотрение апелляции намечено на 12 декабря. Адвокат отметил, что заседание будет проходить с участием присяжных, что повышает шансы Осиповой на положительное решение.

"У нее есть право забрать своих детей от отца, который обижал их… У нас есть убедительные доказательства плохого обращения", — сказал Кернс.

По некоторым данным, россиянке, у которой есть и американское гражданство, грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Как следует из базы данных пропавших детей, еще в 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. По информации СМИ, россиянка вернулась тогда на родину, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем.

Некоторое время назад Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда дети, которые являются гражданами США, после развода родителей должны были остаться с отцом.