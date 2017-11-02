Палестина будет судиться с Британией из-за документа вековой давности

ГАЗА, 2 ноя – РИА Новости. Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики подтвердил намерение подать в суд на Великобританию за декларацию Бальфура, в которой она ровно сто лет назад признала право евреев на "национальный очаг" в Палестине и пообещала содействовать его созданию.

Министр, чье заявление распространило официальное агентство ВАФА, выразил разочарование тем, что британские власти остались глухи к призывам проявить уважение к чувствам палестинцев и отменить юбилейные торжества. Они проходят в четверг в Лондоне с участием главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

"Министерство вскоре начнет работу над запуском юридических процедур в британских судах против правительства Великобритании с тем, чтобы исправить его ошибку столетней давности", — приводит ВАФА слова аль-Малики.

Он назвал целью будущего иска "убедить британское правительство извиниться и выплатить разумные репарации".

По его словам, для ведения дела палестинские власти наймут одну из британских юридических фирм и будут убеждать соотечественников, пострадавших в результате реализации положений декларации Бальфура, подавать к Лондону индивидуальные иски.

В документе, датированном 2 ноября 1917 года и названном по имени тогдашнего главы МИД Великобритании лорда Артура Бальфура, британское правительство впервые пообещало содействовать созданию в Палестине "национального очага для еврейского народа". По мнению ряда историков, Великобритания использовала сионистский проект для проникновения на Ближний Восток. В ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов Великобритания заняла Палестину и позже, по итогам конференции 1920 года в Сан-Ремо, получила мандат Лиги наций на управление этой территорией.

Британское правление закончилось в 1948 году, после чего по решению Генассамблеи ООН в Палестине предполагалось создать два государства — еврейское и арабское. Первое получило название Израиль, второе до сих пор не стало политической реальностью. Предназначенная ему территория остается под израильской оккупацией, а значительная часть населения изгнана из своих домов и в положении беженцев разбросана по миру.

"Декларация Бальфура – это не повод для празднования. По крайней мере пока один из затронутых ею народов продолжает страдать от несправедливости. Создание национального очага для одних обернулось изгнанием и преследованием других… Торжества должны подождать до того дня, когда всякий в этой земле будет иметь свободу, достоинство и равенство", — говорится в письме палестинского президента Махмуда Аббаса, которое он направил в британские газеты.

По данным агентства ВАФА, тысячи палестинцев отметили годовщину митингами протеста на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.