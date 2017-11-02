Белый дом объяснил, почему Трамп не афиширует борьбу за права человека в РФ

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уделяет большое внимание борьбе за права человека и верховенство права во всех странах в мире, включая РФ, но не афиширует это, заявил советник главы государства по национальной безопасности Герберт Макмастер.

На брифинге Макмастера в четверг американский журналист спросил, почему Трамп публично осуждает власти КНДР и Венесуэлы, но "чувствует себя комфортно" в отношениях с такими странами, как Россия, Турция и Филиппины.

"Усилия президента эффективны в продвижении и защите прав человека и верховенства права. Мы (администрация США – ред.) видим, как он делает это тихо в отношениях со всеми (странами). Сильно ли это помогает – кричать об этих проблемах? Это не особо помогало ранее", — сказал советник.

При этом Макмастер посоветовал журналистам не делать выводов, поскольку они не присутствуют на закрытых встречах и телефонных переговорах Трампа.

"Мы будем делать еще больше, чтобы продвигать и защищать права человека в отношениях с любыми (странами)", — пообещал советник.