Парижский суд приговорил брата "тулузского стрелка" к 20 годам тюрьмы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Париже приговорил к 20 годам тюремного заключения Абделькадера Мера по обвинению в соучастии в серии террористических нападений, совершенных его братом в 2012 году, сообщает телеканал BFMTV.

Мохаммед Мера, 24-летний француз алжирского происхождения был застрелен 22 марта 2012 года в ходе почти двухдневной операции по его задержанию. По данным полиции, ранее он совершил нападение на еврейскую школу в Тулузе, а также застрелил трех французских десантников в этом городе и в Монтобане.

Абдекадель Мера был признан виновным, как сообщник террориста, однако его оправдали по обвинениям в причастности к убийству. Две трети из его 20-летнего заключения будет составлять период строгого режима, во время которого осужденный не может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Прокуратура требовала приговорить Абделькадера Мера к пожизненному заключению.

Еще один фигурант дела Феттах Мальки приговорен к 14 годам тюрьмы.