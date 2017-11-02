Китай недостаточно делает для решения проблемы КНДР, заявил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Китай делает много для того, чтобы решить проблему с ядерной программой Пхеньяна, но пока этого не достаточно, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в рамках брифинга для журналистов.

"Китай, конечно, делает много. Но этого недостаточно до тех пор, пока мы не достигнем полной денуклеаризации", — сказал он, уточнив, что у Китая есть очень серьезные экономические рычаги для давления на Пхеньян.

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.