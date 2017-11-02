США считают убийство брата Ким Чен Ына в Малайзии "актом терроризма"

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США считают убийство брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в Малайзии "актом терроризма", заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Режим, который убивает кого-то в аэропорту, используя нервно-паралитическое вещество, деспотический лидер, который убивает своего брата таким образом – это очевидный акт терроризма, который соответствует целому ряду других действий (КНДР – ред.)", — сказал Макмастер на брифинге.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой. Ответственность за убийство США возложили на власти КНДР.