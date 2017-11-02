США не определились, будет ли Трамп встречаться с Путиным в Азии

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не определились, будет ли президент США Дональд Трамп встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего визита в Азию, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Это еще не определено, если определится, мы об этом объявим", — сказал Макмастер в ответ на вопрос, планируется ли встреча Путина и Трампа в официальном или другом формате.

Оба лидера, в частности, намерены посетить саммит АТЭС во Вьетнаме.