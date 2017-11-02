КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Законопроект "о президенте Украины и порядке прекращения его полномочий" четко прописывает процедуру осуществления импичмента, заявил автор документа — внефракционный депутат Верховной рады Юрий Деревянко в ходе его презентации.

Ранее сторонники и представители ряда политических сил начали акцию протеста возле Рады. Они требовали, в частности, принять закон об импичменте. Во вторник Деревянко зарегистрировал документ в украинском парламенте, но текста документа на сайте Рады пока нет.

"Законопроект вносит изменения в регламент Верховной рады и четко прописывает процедуру создания временной следственной комиссии в Верховной раде и порядок осуществления импичмента", — цитирует в четверг Деревянко пресс-служба партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Презентация прошла в шатре в палаточном городке возле Верховной рады.

По словам депутата, законопроект предусматривает, что на период процедуры импичмента президент отстраняется от выполнения обязанностей, которые временно возлагаются на спикера парламента. Президент передает свои заграничные паспорта на хранение председателю Верховной рады. Деревянко подчеркнул, что законопроект не направлен против конкретного президента, а призван остановить произвол любого главы государства.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Принятие закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.