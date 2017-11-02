Время для мирного решения кризиса вокруг КНДР заканчивается, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Время для разрешения проблемы КНДР заканчивается, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Северная Корея — угроза всему миру, так что все страны мира должны сделать больше, чтобы противостоять этой угрозе. Президент признает, что время заканчивается, и просит все страны сделать для этого больше", — сказал Макмастер журналистам в Белом доме.

По его словам, главная цель поездки Дональда Трампа в Азию, которая начинается на этой неделе, — "укрепить международную решимость обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова".