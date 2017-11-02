В ДНР заявили, что имеют доказательства обстрела Авдеевки силовиками

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявляет, что располагает доказательствами обстрела украинскими силовиками территории подконтрольного Киеву города Авдеевка.

Ранее в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщалось, что 29 октября в Авдеевке наблюдатели зафиксировали пробоину в заборе перед многоквартирным жилым домом и повреждение хозяйственной постройки по улице Некрасова… По оценке ОБСЕ, повреждения возникли в результате попадания гранаты из автоматического гранатомета АГС-17, выпущенной с востоко-юго-востока.

"При проведении привязки к местности выясняется: ближайшие позиции вооруженных сил Донецкой народной республики находятся от места попадания гранаты на удалении более 2 километров, что превосходит максимальную дальность ведения огня АГС-17, составляющую 1,7 километра", — сказал журналистам представитель ДНР.

Это обстоятельство, по словам представителя ДНР в СЦКК, позволяет констатировать, что украинские силовики ведут обстрел жилых кварталов, находящихся под их контролем, с целью обвинить в этом самопровозглашенную Донецкую народную республику.