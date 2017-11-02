Трамп: налоговая реформа восстановит конкурентоспособность экономики США

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп надеется, что налоговая реформа поможет восстановить конкурентоспособность экономики страны.

"Мы восстановим наше конкурентное преимущество, сократив налоги на бизнес впервые более чем за 30 лет, и привлечем обратно триллионы долларов, которые сейчас хранятся за рубежом, чтобы эти деньги можно было использовать для восстановления Америки", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Мы подарим американскому народу большой подарок на Рождество в виде огромного сокращения налогов. Это будет самое большое сокращение налогов в нашей истории. Это будет также налоговая реформа, которая создаст рабочие места… Мы серьезно снизим налоги для американских семей, создадим простой и честный налоговый кодекс", — сказал Трамп.

Республиканцы в палате представителей конгресса США распространили в четверг предложения по налоговой реформе. Ключевое изменение — снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физических лиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%. Также сохранится четвертая максимальная шкала в 39,6%, но она затронет лишь тех американцев, которые зарабатывают более 500 тысяч долларов на одного человека или 1 миллиона на семейную пару. Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.