В "Правом секторе"* предрекли украинским националистам скорую гибель

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Всех украинских националистов скоро убьют, считает глава пресс-службы "Правого сектора"* Артем Скоропадский. Об этом он сообщил в Facebook.

Так Скоропадский прокомментировал статью, посвященную убийству Амины Окуевой. "Мария Берлинская написала текст о том, что нас всех убьют. И это правда", — написал он, отметив при этом, что его такая участь не пугает.

По словам Скоропадского, на место убитых "встанут новые тысячи патриотов".

"Про нас в учебниках истории уже пишут и памятники нам ставят", — утверждает он.

В понедельник вечером неизвестные обстреляли автомобиль выходца из Чечни Адама Осмаева под Киевом. Мужчина был ранен, а его жена Амина Окуева — убита. Возбуждено уголовное дело. Основные версии — действия российских спецслужб и месть Осмаеву за подготовку убийства Кадырова. Глава Чечни, в свою очередь, заявил, что за убийством Амины Окуевой стоят украинские спецслужбы.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.