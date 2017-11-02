Защита Манафорта не стала оспаривать залог в десять миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Защита Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, назвала обвинения против него раздутыми.

"Вес доказательств, представленных против господина Манафорта, преувеличен", — говорится в ходатайстве защиты, обнародованном в архиве судебных документов. Кроме того, обвинения в отмывании средств "строятся на сомнительной теории", утверждают адвокаты.

Защита не стала оспаривать крайне высокий залог в 10 миллионов долларов, назначенный судьей за освобождение Манафорта из-под стражи до суда. "Залог будет более чем достаточен, чтобы обеспечить его появление в суде", — говорится в ходатайстве. Также отмечено, что у Манафорта крепкие родственные и общественные связи — это стандартное заверение защиты суду, чтобы подзащитного не заподозрили в намерении скрыться.

Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов. Обвинение также заявляет, что Манафорт и Гейтс не зарегистрировались как иностранные агенты, как того требует американский закон в случае лоббирования интересов иностранного правительства.