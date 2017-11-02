Васильева назвала "языковым расизмом" новый украинский закон об образовании

ПАРИЖ, 2 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Закон об образовании, принятый на Украине, нарушает Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, заявила глава министерства образования и науки РФ Ольга Васильева, выступая в рамках 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

"Наша организация (ЮНЕСКО) не может остаться в стороне, когда попираются ее нормативные акты, когда, по сути, ее государства-члены дают примеры экстремистского поведения. Имею в виду Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, положения которой грубо нарушены в связи с принятием на Украине закона об образовании", — сказала министр.

Она подчеркнула, что "иначе как языковым расизмом это назвать нельзя".

Ранее президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. По данным издания Magyar Nemzet, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.