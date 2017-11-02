Самый дорогой в мире виски, поданый миллионеру из КНР, оказался поддельным

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бокал самого дорогого в мире виски, за который китайский миллионер Чжан Вэй заплатил почти 10 тысяч долларов, оказался подделкой, пишет портал Swiss Info.

Попробовать уникальный виски Вэю довелось в августе в отеле швейцарского курорта Санкт-Мориц. Бутылка Macallan Single Malt была датирована 1878 годом. Уточняется, что она была куплена отцом хозяина отеля еще 25 лет назад. Однако подлинность и качество напитка вызвали сомнения у экспертов, и руководство гостиницы решило направить бутылку на экспертизу в Великобританию.

Лабораторные тесты, проведенные шотландскими специалистами и учеными в Оксфордском университете, показали "95% вероятности того, что жидкость была создана между 1970 и 1972 годами". Более того, выпитый китайским миллионером виски, скорее всего, не был односолодовым, а являлся смешанным "скотчем".

Отель взял на себя ответственность за произошедшее и полностью возместил потраченную Вэем сумму. Хозяин заведения даже отправился в Китай, чтобы лично извиниться и передать чек гостю. По данным СМИ, миллионер оценил такой шаг, и двое мужчин в итоге провели вечер в Пекине в беседах о виски.