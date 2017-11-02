Жительница США дважды за день выиграла в лотерею на сумму миллион долларов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Жительница американского штата Северная Каролина купила два победных лотерейных билета в один день, сумма выигрыша по ним превышает миллион долларов, но получить "на руки" американке удалось более скромную сумму, сообщается на сайте организатора NC Education Lottery.

Сначала мать троих детей Кимберли Моррис купила билет лотереи Diamond Dazzler и выиграла по нему 10 тысяч долларов.

"Я очень обрадовалась выигрышу, но на самом деле всегда мечтала выиграть миллион", — поделилась своими эмоциями Моррис. Женщина забрала свой приз в штаб-квартире лотереи в городе Роли, а на обратном пути приобрела еще один билет этой же программы.

В итоге ее мечта осуществилась в тот же день, и она вновь вернулась в штаб-квартиру лотереи. Ей предложили получить всю сумму в виде выплат по 50 тысяч долларов в течение 20 лет, либо же забрать 600 тысяч сразу. Моррис выбрала единовременную выплату и после вычета всех налогов забрала домой почти 420 тысяч. Женщина планирует поделить некоторую сумму выигрыша между детьми, а остальное использовать в качестве инвестиций.

Лотерея Diamond Dazzler с максимальным джек-потом в четыре миллиона долларов была запущена в сентябре. Участники могут выиграть три главных приза по четыре миллиона, а также шесть призов по одному миллиону долларов. Кимберли Моррис стала самой первой победительницей.