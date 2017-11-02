Австралиец снял на видео чуть не попавшую в него молнию

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Житель Австралии случайно снял на видео молнию, ударившую буквально в метрах от него. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog.

На записи видно, что молния ударила в фонарный столб под балконом, с которого велась съемка. В этот момент слышен громкий хлопок.

Автор видео пояснил, что, находясь в номере гостиницы, решил снять на видео грозу и молнии в отдалении, и не ожидал, что стихия нанесет удар рядом с его балконом. "У природы были другие планы", — отметил он.