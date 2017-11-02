Испанский суд арестовал восемь членов правительства Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (359)

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

МАДРИД, 2 ноя – РИА Новости. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение арестовать восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, сообщает El Pais. Они останутся под стражей до рассмотрения дела по существу.

Только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости, сможет оставаться на свободе при условии внесения залога в размере 50 тысяч евро.

Главу женералитета Карлеса Пучдемона и и других бывших советников женералитета, которые находятся в Бельгии и в суд не явились, объявили в международный розыск.

Бывших членов женералитета и президиума парламента Каталонии обвиняют в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Им грозит до 30 лет тюрьмы.