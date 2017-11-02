Испанский суд арестовал восемь членов правительства Каталонии

МАДРИД, 2 ноя – РИА Новости. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение арестовать восемь бывших членов женералитета Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса, сообщает El Pais. Они останутся под стражей до рассмотрения дела по существу.
Главу женералитета Карлеса Пучдемона и и других бывших советников женералитета, которые находятся в Бельгии и в суд не явились, объявили в международный розыск.
Бывших членов женералитета и президиума парламента Каталонии обвиняют в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Им грозит до 30 лет тюрьмы.